Мем про режиссера Роберта Б. Уайди зашел слишком далеко. Теперь с его помощью рекламируют поправки в Конституцию 😨

Реклама поправок в Конституцию вышла на новый уровень: если раньше россиян пугали геями, то теперь развлекают агитационными роликами с мемами про американского режиссера Роберта Б. Уайди. Видео с веселой музыкой и подписью «Directed by Robert. B. Weide» из его сериала «Умерь свой энтузиазм» уже давно используют для того, чтобы подчеркнуть комичность ситуации.

Piedra Que Habla

В конце июня на ютьюбе появился ютьюб-канал Robert B. Weide Production. В шапке канала разместили титр из ролика-мема, а на аватар поставили фотографию самого Уайди. На канале доступны три ролика продолжительностью от 16 до 30 секунд. У видео сотни тысяч просмотров, хотя на момент выхода материала у аккаунта было 37 подписчиков. По информации издания Readovka, это объясняется тем, что ролики показывают в качестве рекламы перед просмотром фильмов и сериалов на пиратских сайтах.

В видео нет прямых упоминаний поправок в Конституцию. Просто их герои говорят «Нет» в ответ на какие-либо здравые предложения: например, просьбу прикрыть пах при штрафном ударе в футбольном матче. В другом видео герой входит в туалет, несмотря на возглас «Занято». А в третьем отказывается от анестезии во время удаления зуба. Все ролики заканчиваются титрами сериала Уайди.

Про футбол

Robert B. Weide Production

Про анестезию

Robert B. Weide Production

Про поход в туалет

Robert B. Weide Production

При этом всех трех видео одно и то же описание: «Эпические провалы случаются с нами каждый день. Но неприятностей можно избежать, если хорошенько пораскинуть мозгами, когда жизнь ставит тебя перед выбором. Например, стоит ли героически говорить „нет“, когда самый разумный ответ „да“».

Пока неизвестно, что о своем участии в агитационных роликах думает сам Роберт Б. Уайди. Вряд ли режиссер обрадуется — в прошлый раз Уайди смутила даже татуировка с мемом, которую в его честь сделал фанат. «Медуза» попыталась это выяснить, ждем ответа!