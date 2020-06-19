Режиссер Роберт Б. Уайди устал быть мемом. После того, как с его именем стали делать татуировки!

Американский режиссер Роберт Б. Уайди окончательно устал быть мемом. Ролик с титрами «Directed by Robert. B. Weide» из его сериала «Curb Your Enthusiasm» («Умерь свой энтузиазм») уже давно стал вирусным. В титрах играет музыка, характерная для старых комедий, и такую вставку тиктокеры и ютьюб-блогеры обычно добавляют в конце своих видео, чтобы подчеркнуть их комичность. Впрочем, позже мем вышел за пределы видео и появлялся в обычных мемах-картинках.

Directed by Robert B. Weide- theme meme Piedra Que Habla

Роберту Уайди, судя по тому, что он сам постил мемы со своим именем, сначала нравилось быть популярным. Он даже выпустил мерч с теми самыми титрами. Однако он явно не ожидал, что его имя станет настолько известным, что окажется татуировкой на спине незнакомца. Недавно в твиттере Уайди появился такой пост:

«Нет, нет, нет. Ради бога. Остановите это», — написал режиссер под фото с тату.

В комментариях его решили поддержать фанаты. Например, пользователь из России утешил Роберта Уайди, пошутив, что россияне «живут в этом меме»:

Кто-то решил сделать из этого поста метамем:

А некоторые и вовсе только из этого поста узнали, что Robert B. Weide — не мем, а реальный режиссер!