Пропагандисты пугают россиян геями и призывают голосовать за поправки в Конституцию. Журналисты нашли актера из их ролика: он против поправок

Актер Александр Филимоненко снялся в агитационном ролике «Почему поправки к Конституции России — это важно». А потом сам же выступил против этих поправок.

Ролик создан «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) и медиагруппой «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По сюжету видео, в России так и не приняли поправки к 72 статье Основного закона Конституции РФ. В них предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России геи получили возможность усыновлять детей.

В ролике сотрудница детского дома записывает видео и радуется: «У нас сегодня мальчишку усыновили». Позже выясняется, что ребенок по имени Петя достался молодой гей-паре. Филимоненко сыграл «новую маму» Пети. В ролике актер появляется с подведенными глазами. Его герой предлагает мальчику надеть платье. В это время на фоне звучит слоган «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию».

Издание Coda разыскало актеров, снявшихся в ролике РИА ФАН и «Патриота». Двое отказались что-либо комментировать, но Филимоненко все же пообщался с журналистами. Оказалось, он уже давно снимается в рекламе и российских сериалах: Филимоненко играл викинга, гусара и полицейского. Появлялся он и в «Доме-2».

Что нужно будет делать в ролике о поправках, Филимоненко, по его словам, рассказали только на съемочной площадке. «В шесть утра написала знакомая, предложила — нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: „Почему нет?“ Можно попробовать, тем более сейчас кризис, — рассказал актер. — Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет серия, но я играю только в двух».

Актер не рассчитывал, что ролик получится резонансным. Он подчеркнул, что у него самого «отношение к геям ровное», «главное, чтобы его не касалось». Обидеть кого-либо Филимоненко, по его словам, не хотел. Актер не знает имен заказчиков ролика, но отмечает, что участников видео попросили не давать интервью. Однако журналисты Coda написали ему еще до этого запрета, поэтому он согласился с ними поговорить.

«Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф, — пожаловался Филимоненко. — Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы».

Обновление. Активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика, который, по их мнению, «возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути». Также активисты попросили Роскомнадзор заблокировать видео.

Пересказал Максим Иванов