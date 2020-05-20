Кинокомпания СТВ

Герои мультфильмов «Три богатыря» прорекламируют поправки в Конституцию, сообщают «Открытые медиа». Об этом им рассказал источник в компании «Наше кино» — именно она занималась прокатом мультфильмов, созданных студией «Мельница».

По словам источника, богатыри и их друзья появятся в агитационных роликах длиной в 10-15 секунд. Предполагается, что в рекламе используют отрывки из полнометражных мультфильмов, переозвучив их на тему поправок в Основной закон.

Так, например, для видео к поправке о защите животных предложили побить Коня Юлия. Его, само собой, спасут богатыри. Кроме того, по информации «Открытых медиа», богатыри выступят за индексацию пенсий, расскажут о доступности и качестве медицинского обслуживания, «российском народе-миротворце» и запрете для чиновников на двойное гражданство. В видео должно быть «отдельно оговорено, что Царь — не антигерой», пишет издание (скорее всего, имеется в виду Князь Киевский, прим. «Медуза»).

При этом основатель и генеральный директор «Мельницы» Александр Боярский заявил, что «ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию». В компании «ИМА-консалтинг», отвечающей за продвижение голосования по поправкам, отказались комментировать участие трех богатырей в агитационных роликах.