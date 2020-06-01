Голосование по поправкам в Конституцию растянут на целую неделю. Главное о том, как оно будет устроено

Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля, сообщил президент России Владимир Путин во время рабочего совещания. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что это оптимальный день для голосования, сам президент назвал эту дату «безупречной с юридической точки зрения», а глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что соблюдение мер безопасности позволит исключить риски распространения COVID-19 в ходе голосования. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за пандемии коронавируса.

1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Павел Крашенинников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков это подтвердил.

Глава ЦИК предложила разрешить голосовать еще в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня. По мнению Эллы Памфиловой, это позволит минимизировать контакты «и свести практически к нулю» заражение COVID-19 во время голосования. Избиратели смогут проголосовать на участках в любой день, причем писать заявление на досрочное голосование не потребуется, сообщил «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он отметил, что участки будут работать как обычно: «Будут бюллетени, ящики, кабины, опечатывание ящиков на ночь».

За час через избирательные участки пройдут не более восьми избирателей, сообщила глава ЦИК. Визит на избирательный участок, по словам Эллы Памфиловой, будет безопасней, чем поход в магазин. Все участники голосования, наблюдатели и представители СМИ получат на участках защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Всех членов избиркомов проверят на COVID-19.

Помимо избирательных участков голосование будет проходить на дому, а частично — в интернете; голосования по почте не будет. На дому смогут, в частности, проголосовать граждане, которые не смогут оставить своего родственника одного. Дистанционное электронное голосование пройдет не более чем в двух-трех регионах, власти которых захотят провести такое голосование, а также докажут, что готовы к этому. Сейчас список регионов неизвестен. Ранее предполагалось, что электронное голосование, в частности, пройдет в Москве.

На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В Конституции, в частности, предлагается прописать, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, пенсия должна ежегодно индексироваться, а люди, у которых когда-либо было гражданство или вид на жительство в другой стране, не могут избираться в президенты. Одна из поправок обнуляет президентские сроки для действующего президента. Если эти ограничения снимут, то потенциально Владимир Путин сможет остаться на посту президента до 2036 года.

Александр Бакланов