В Москве разрешат электронное голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится четыре дня

Мосгоризбирком утвердил положение об интернет-голосовании по вопросу изменений в Конституцию в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Интернет-голосование будет длиться четыре дня — с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля. Чтобы принять в нем участие, надо подать заявление на портале мэрии Москвы mos.ru или на Госуслугах с 25 марта по 16 апреля.

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля. На фоне развития пандемии коронавируса в СМИ появляется информация о его возможном переносе, но в Кремле заявляют, что таких решений нет. 23 марта стало известно, что ЦИК дал указание отложить агитацию в регионах.

Система интернет-голосования впервые была испробована на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Наблюдатели критиковали ее за незащищенность данных и за непрозрачность, позволяющую фальсифицировать результаты.