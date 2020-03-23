ЦИК приостановил агитацию по общероссийскому голосованию в регионах

Центральная избирательная комиссия РФ попросила регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсант».

Региональным комиссиям также рекомендовано не начинать с 23 марта подомовой обход граждан. По информации издания, начальник управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК РФ Ольга Кузнецова разослала голосовое сообщение по регионам «замереть по всем пунктам» и «ничего не печатать и не вешать». Это связано с возможным переносом сроков общероссийского голосования из-за пандемии коронавируса.

Ранее источники «Медузы» сообщали, что Кремль планирует перенести голосование по Конституции на июнь. По данным «Ведомостей», об этом может быть объявлено до 25 марта.

Указом президента датой общероссийского голосования закреплено 22 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что других решений на этот счет пока не принято.