Конституционный суд поддержал поправки к Конституции. Вот как он объяснил, почему Путину можно обнулить сроки Главное из 52-страничного заключения

Петр Ковалев / ТАСС / Vida Press

Судьи Конституционного суда РФ за двое суток проверили и признали конституционным закон о поправках к Конституции, а также одобрили процедуру его принятия. Суд объяснил, какие есть основания для обнуления президентских сроков Владимира Путина, почему отказ от однополых браков нельзя считать дискриминацией — и зачем нужно признавать русских государствообразующим народом. Решение суда было ожидаемым: 11 из 15 судей в КС назначены по предложению Путина, он же выдвинул в председатели нынешнего главу суда Валерия Зорькина. Вот главное, о чем говорится в 52-страничном заключении суда.

Об ограничении свободы слова

Запрет призывов к отчуждению части территории России — это, конечно, ограничение свободы слова, но «конституционно приемлемое».

О религии

Упоминание в Конституции веры в бога, переданной народу России предками, не означает отказа от светского государства и от свободы совести. Но при осуществлении государственной политики теперь необходимо учитывать «исторически значимую социально-культурную роль» религиозной составляющей.

О государствообразующем народе

Государствообразующий народ — это русский народ. Объективное признание его роли не умаляет достоинства других народов.

О браке как союзе мужчины и женщины

Россия вправе решать отдельные вопросы, затрагивающие сексуальные и связанные с ними межличностные отношения. Опираясь на традиционные представления о семейных ценностях «в контексте особенностей традиционного и конфессионального состава российского общества». И вообще, одно из предназначений семьи — рождение детей. Ничто не может заставить Россию признать однополые союзы. Дискриминацией это назвать нельзя. Государство не должно допускать нарушения прав по мотивам сексуальной ориентации.

О приоритете Конституции над международными договорами

Никто не отказывается от соблюдения международных договоров. Конституционный суд может разрешить не исполнять отдельные решения международных органов или судов. Но вообще, это нужно не для отказа, а наоборот — «для выработки конституционного приемлемого способа исполнения таких решений». Конституция превыше всего.

Об усилении власти президента

Создание новых и изменение существующих механизмов сдержек и противовесов в пользу президента соответствует принципу разделения властей и согласуется с природой президентства. Например, уже сейчас часть министерств и ведомств напрямую подчиняются президенту, в обход премьер-министра: эта практика лишь получит конституционную легитимность. Пускай президент инициирует отставку судей Верховного и Конституционного судов — подробно процедура еще не расписана, но она наверняка защитит судей от «немотивированного и ничем не обоснованного прекращения полномочий».

Об ужесточении требований к кандидатам в президенты

Конечно, все граждане равны, независимо от способа получения гражданства, и у всех есть право быть избранными. Но не всегда и не во всем. Особый статус президента предопределяет к кандидатам на этот пост, исключения из общего правила тут оправданы. Необходимо гарантировать их «правовую и эмоциональную (духовно-культурную) связь с Российским государством». Скажем «нет!» президентам из числа натурализованных граждан: мы не уверены в стабильности их правовой связи с Россией.

Запрет иметь вид на жительство за рубежом, даже в прошлом, не должен касаться Владимира Путина. Кандидатом в президенты может быть человек, который жил за границей, если он при этом «исполнял обязанности перед Российской Федерацией или Союзом ССР».

Об обнулении президентских сроков

Почему бы и нет. Это переходное положение действительно позволяет Владимиру Путину избираться в будущем и теоретически в общей сложности занимать пост президента России больше двух сроков и даже больше двух сроков подряд. Но ведь его могут еще и не выбрать граждане. Опять же стоит учитывать «конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т. п.» Обнуление сроков Путина не угрожает демократии — у нас ведь есть развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей и независимое правосудие. И вообще — следующие президенты точно будут сменяемыми.

Денис Дмитриев