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Думали, российские выборы уже не могут удивить? Тогда посмотрите, как на участках УНИЧТОЖАЮТ бюллетени топорами и бензопилами
Источник: Meduza
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В России постепенно завершается основной день голосования. В некоторых регионах выборы уже закончились. После этого на части участков решили максимально БРУТАЛЬНО разделаться с неиспользованными бюллетенями.
Оказывается, это довольно распространенная практика. По правилам у неиспользованных бюллетеней нужно отрезать нижний угол. Но чтобы не возиться с ножницами, члены избиркомов годами рубят бюллетени топорами и разрезают ножовками.
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