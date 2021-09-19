Думали, российские выборы уже не могут удивить? Тогда посмотрите, как на участках УНИЧТОЖАЮТ бюллетени топорами и бензопилами

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В России постепенно завершается основной день голосования. В некоторых регионах выборы уже закончились. После этого на части участков решили максимально БРУТАЛЬНО разделаться с неиспользованными бюллетенями.

Телекомпания ТВК

Оказывается, это довольно распространенная практика. По правилам у неиспользованных бюллетеней нужно отрезать нижний угол. Но чтобы не возиться с ножницами, члены избиркомов годами рубят бюллетени топорами и разрезают ножовками.

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Сегодня, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Что еще происходит на выборах (много странного)

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Что еще происходит на выборах (много странного)

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой