Все действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах

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Действующие главы российских регионов, баллотировавшиеся на новый срок, лидируют на выборах, состоявшихся 17-19 сентября.

Всего прямые выборы глав прошли в девяти регионах. Во многих из них уже обработали 100% протоколов. Так, в Хабаровском крае победил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), набравший 56,81% голосов. На выборах губернатора Ульяновской области врио главы региона Алексей Русских (КПРФ) набрал 83,16% голосов.

Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который шел на выборы как самовыдвиженец, лидирует с 84% голосов. В остальных регионах на выборах побеждают представители «Единой России». В Белгородской области врио губернатора Вячеслав Гладков получил 78,79% голосов. В Туве лидирует врио главы региона Владислав Ховалыг, набравший 86,81% голосов.

В Тверской области действующий глава региона Игорь Руденя получил 52,6% голосов по итогам обработки 96,93% протоколов. В Пензенской области после обработки 95,78% протоколов на первом месте идет врио главы региона Олег Мельниченко, за которого проголосовали 72,60% избирателей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,7% голосов. В Мордовии врио главы республики Артем Здунов лидирует с результатом 78,4% голосов после обработки 86% протоколов.

Кроме того, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав регионов избрали республиканские парламенты. В Северной Осетии избран врио руководителя региона Сергей Меняйло, а в Карачаево-Черкесии — Рашид Темрезов, возглавляющий регион с 2011 года.

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