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На сайте Московской городской избирательной комиссии опубликовали результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Внимание на это обратил журналист издания «Холод» Михаил Зеленский.

Результаты электронного голосования опубликованы в общем массиве данных как сведения с отдельных участков. «Эти участки имеют номер 500х и прикреплены к одному из районов внутри округа», — рассказал Зеленский.

Чтобы найти результаты онлайн-голосования, нужно изучить списки участков в каждом из округов. Причем «электронные» участки есть не во всех округах. На сайте МГИК, в частности, можно найти результаты по участку, где, по данным избиркома, победил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, результаты участка, где победила кандидат от «Единой России» Светлана Разворотнева, результаты участка, где победил актер Дмитрий Певцов, результаты участка, где победил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

На заседании ЦИК России сообщили, что результаты электронного голосования опубликовали около 4 часов ночи. О том, что итоги онлайн-голосования подведены, ранее не сообщалось. В 13:00, как удостоверилась «Медуза», данные по Москве на сайте избиркома отсутствовали.

Вечером 19 сентября ЦИК представила результаты онлайн-голосования в шести регионах, кроме Москвы, где проголосовали более 587 тысяч человек. При этом публикация данных по Москве откладывалась. Глава московского штаба наблюдения за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что результаты голосования передали в ЦИК в 4 ночи 20 сентября.

В июле 2020 года, когда проходило голосование по поправкам к Конституции, итоги электронного голосования в Москве стали известны спустя меньше, чем через час после закрытия участков. Результаты опубликовали в том числе на сайте мэрии.

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Правка. Первоначально мы неверно указали, что Светлана Разворотнева представляла «Справедливую Россию».

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