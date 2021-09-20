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РИА Новости: «Единая Россия» набрала 36,98% голосов на выборах в Госдуму в Москве

Источник: РИА Новости

Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Итоговая явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%. По итогам подсчета всех протоколов результаты таковы:

  • «Единая Россия» — 36,98% голосов;
  • КПРФ — 22,66%;
  • «Справедливая Россия- За Правду » — 7,34%;
  • «Новые люди» — 7,09%;
  • ЛДПР — 7,08%;
  • «Яблоко» — 4,89%;
  • Партия пенсионеров — 2,85%;
  • «Зеленые » — 2,40%;
  • Российская партия свободы и справедливости — 1,97%;
  • «Зеленая альтернатива » — 1,76%;
  • «Родина» — 1,22%;
  • «Партия Роста » — 1,11%;
  • «Коммунисты России» — 1,1%;
  • «Гражданская платформа » — 0,27%.

Также подведены итоги онлайн-голосования в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами. «Единая Россия» набрала 44,77%, КПРФ — 15,53%, «Новые люди» — 7,86%, ЛДПР — 7,45%, «Справедливая Россия- За Правду » — 6,84%, заявили в штабе.

Вечером 19 сентября ЦИК представила результаты онлайн-голосования в шести регионах, кроме Москвы, где проголосовали более 587 тысяч человек. Публикация данных по Москве откладывалась. Их выложили только 20 сентября, при этом они оказались спрятаны в общем массиве данных.

В июле 2020 года, когда проходило голосование по поправкам к Конституции, итоги электронного голосования в Москве стали известны спустя меньше, чем через час после закрытия участков. Тогда результаты опубликовали в том числе на сайте мэрии. 

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