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Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

Вот и подошли к концу трехдневные выборы в Госдуму… А вот и не подошли — результатов электронного голосования нет до сих пор. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил задержки большим количеством переголосовавших граждан. Результаты должны были огласить в 14:00 по Москве, но ЦИК снова передвинул дедлайн, не уточнив, когда будут обнародованы итоги.

При этом многие все еще приходят в себя после того, как по рекомендации проекта сторонников Алексея Навального отдали голос за КПРФ. Коммунисты, в свою очередь, отказались признать результаты электронного голосования.

Зато «Единая Россия» успела отпраздновать завершение выборов, а мэр Москвы Сергей Собянин — проскандировать «Путин! Путин! Путин! Путин! Путин! Путин!» и крикнуть «Победа»!

Только мемы

Почему НА САМОМ ДЕЛЕ не публикуют итоги электронного голосования

Какими будут итоги электронного голосования? Есть пара вариантов

Каково это — голосовать за КПРФ в 2021 году

Зато китайские наблюдатели довольны!

В целом эмоции примерно такие (включите звук) ⬇️

Бонус! Пассивно-агрессивное голосование

Шоу продолжается

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Шоу продолжается

Выборы в Госдуму — это сказочное представление Бюллетени поют, чернила исчезают, а дети стремительно стареют. И вы еще не видели картонный сейф!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой