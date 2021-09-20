«Венедиктов не публикует данные электронного голосования, потому что ловит енота» Только мемы (запаздывающие) — об итогах выборов в Госдуму
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Вот и подошли к концу трехдневные выборы в Госдуму… А вот и не подошли — результатов электронного голосования нет до сих пор. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил задержки большим количеством переголосовавших граждан. Результаты должны были огласить в 14:00 по Москве, но ЦИК снова передвинул дедлайн, не уточнив, когда будут обнародованы итоги.
При этом многие все еще приходят в себя после того, как по рекомендации проекта сторонников Алексея Навального «Умное голосование» отдали голос за КПРФ. Коммунисты, в свою очередь, отказались признать результаты электронного голосования.
Зато «Единая Россия» успела отпраздновать завершение выборов, а мэр Москвы Сергей Собянин — проскандировать «Путин! Путин! Путин! Путин! Путин! Путин!» и крикнуть «Победа»!
Только мемы
Почему НА САМОМ ДЕЛЕ не публикуют итоги электронного голосования
Какими будут итоги электронного голосования? Есть пара вариантов
Каково это — голосовать за КПРФ в 2021 году
Зато китайские наблюдатели довольны!