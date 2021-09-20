ЦИК отложил брифинг об итогах выборов. Встреча Путина с Памфиловой тоже откладывается

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Центральная избирательная комиссия РФ отложила брифинг, на котором, как ожидалось, должны были огласить результаты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Брифинг был назначен на 14:00 20 сентября. До него, в полдень, должна была пройти встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным. Она до сих пор не состоялась.

Согласно данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов на думских выборах лидирует партия «Единая Россия», набирая 49,82% голосов. Второе место у КПРФ (19%), далее следуют ЛДПР (7,49%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,42%). Также в Госдуму проходит партия «Новые Люди» с результатом 5,35% голосов.

По одномандатным округам «Единая Россия» набирает 199 мест в парламенте, КПРФ — 9, «Справедливая Россия» — 8. Еще пять мест у самовыдвиженцев.

ЦИК до сих пор не обнародовал результаты электронного голосования в Москве, хотя, как утверждает глава московского штаба наблюдения за выборами Алексей Венедиктов, они были переданы в ведомство еще ночью.

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