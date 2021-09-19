ЦИК задержал публикацию итогов онлайн-голосования в Москве. В шести других регионах результаты уже есть

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Результаты дистанционного голосования на выборах в Госдуму, прошедшего в Москве, не опубликовали в первые часы после закрытия избирательных участков. По состоянию на 23:53 по Москве результаты голосования не объявили.

В ЦИК говорили, что представят итоги в ночь на 20 сентября. Глава московского штаба наблюдения за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что результатов электронного голосования до сих пор нет, так как их расшифровывают.

ЦИК России представил только результаты онлайн-голосования в , кроме Москвы, где проголосовали более 587 тысяч человек. По этим данным, партия «Единая Россия» получила 54,25% голосов, КПРФ — 11,65% голосов, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, «Новые люди» — 7,66%.

В Москве в электронном голосовании участвовали около двух миллионов человек.

Команда Алексея Навального раскритиковала ЦИК из-за того, что комиссия не представила итоги онлайн-голосования в Москве.

В сентябре 2020 года итоги электронного голосования в Москве, прошедшего на дополнительных муниципальных выборах в Москве, представили после 23:00, то есть спустя более чем три часа после закрытия участков. После голосования по поправкам к Конституции итоги электронного голосования стали известны уже через час.

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