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Элла Памфилова объяснила, почему в Петербурге все плохо с выборами
11:29, 25 сентября 2019
Источник: Meduza
25 сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу петербургских избирательных комиссий, которые более двух недель не могли подвести итоги голосования на муниципальных выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова
обвинила
во вмешательстве в выборы и влиянии на комиссии непосредственно спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, а также некоторых депутатов Госдумы. Макаров
ответил
, что «делал все, чтобы кандидаты „Единой России“ побеждали на этих выборах», так как сам состоит в этой партии. Памфилова также признала, что смена руководства городской избирательной комиссии не помогает, поэтому лишь обязала главу горизбиркома Виктора Миненко «сделать все возможное для оздоровления ситуации».
Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA
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