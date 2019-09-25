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Элла Памфилова объяснила, почему в Петербурге все плохо с выборами

Источник: Meduza
25 сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу петербургских избирательных комиссий, которые более двух недель не могли подвести итоги голосования на муниципальных выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова <a href="https://www.interfax.ru/russia/677864" target="_blank">обвинила</a> во вмешательстве в выборы и влиянии на комиссии непосредственно спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, а также некоторых депутатов Госдумы. Макаров <a href="https://www.fontanka.ru/2019/09/25/084/" target="_blank">ответил</a>, что «делал все, чтобы кандидаты „Единой России“ побеждали на этих выборах», так как сам состоит в этой партии. Памфилова также признала, что смена руководства городской избирательной комиссии не помогает, поэтому лишь обязала главу горизбиркома Виктора Миненко «сделать все возможное для оздоровления ситуации».
25 сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу петербургских избирательных комиссий, которые более двух недель не могли подвести итоги голосования на муниципальных выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила во вмешательстве в выборы и влиянии на комиссии непосредственно спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, а также некоторых депутатов Госдумы. Макаров ответил, что «делал все, чтобы кандидаты „Единой России“ побеждали на этих выборах», так как сам состоит в этой партии. Памфилова также признала, что смена руководства городской избирательной комиссии не помогает, поэтому лишь обязала главу горизбиркома Виктора Миненко «сделать все возможное для оздоровления ситуации».

Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA