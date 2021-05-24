Прошло больше суток после посадки самолета Ryanair в Минске, которая спровоцировала международный кризис Мы выбрали самое главное из колоссального потока новостей об этом

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Darius Mataitis / Scanpix / LETA

Белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с журналистом Романом Протасевичем, задержанным после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Журналист сообщил, что находится в минском СИЗО № 1. «Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков», — сказал Протасевич. На видео журналист опроверг информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. «Никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами, у меня нет», — сказал он.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» (Протасевич — его главный редактор) ранее сообщил, что журналист госпитализирован «в критическом состоянии». Мать Романа Наталья Протасевич рассказала, что узнала о госпитализации сына от «людей из медицинских кругов». Она подтвердила, что у Романа больное сердце, из-за чего его не взяли на службу в армию. «Однажды у него было предынфарктное состояние. <…> Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ», — сказала Наталья Протасевич.

Интервью матери Романа Протасевича

«Я горжусь своим сыном. Он — герой» Интервью мамы журналиста Романа Протасевича. Ради его задержания в Минске экстренно посадили самолет Ryanair

Интервью матери Романа Протасевича

«Я горжусь своим сыном. Он — герой» Интервью мамы журналиста Романа Протасевича. Ради его задержания в Минске экстренно посадили самолет Ryanair

Россиянку Софью Сапегу — девушку Романа Протасевича, задержанную вместе с ним — отправили в изолятор на Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно. Мать Софьи Анна Дудич рассказала «Русской службе Би-би-си», что ее дочь после задержания успела написать ей только одно слово: «Мама».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что дипломаты запросили консульский доступ к Софье Сапеге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии по поводу инцидента с самолетом не упомянула задержание россиянки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ничего об этом не знает и не собирается запрашивать какую-либо информацию, поскольку «у нас есть авиационные власти и так далее, это скорее их прерогатива».

Гендиректор ирландского лоукостера Ryanair назвал вынужденную посадку лайнера в Минске «государственным пиратством». При этом в день инцидента авиакомпания выпустила заявление, которое раскритиковали в соцсетях и СМИ: в частности, в нем не упоминалось, что белорусские власти подняли в воздух истребитель для сопровождения пассажирского самолета в Минск.

«По сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором», — заявил позднее гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛири. Он также предположил, что на борту лайнера находились сотрудники белорусских спецслужб. По его словам, в Минске с самолета сошли — и затем не продолжили полет в Вильнюс — пять или шесть человек.

Лайнер выполнял рейс в Вильнюс из Афин. На его борт в Греции, по данным литовской полиции, сели 126 человек, а из Минска в Вильнюс вылетел 121 пассажир. Двое из пяти оставшихся — это Роман Протасевич и Софья Сапега. Кем были еще трое, неизвестно. В Литве в связи с посадкой лайнера в Минске расследуется уголовное дело «по факту захвата самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом».

Авиакомпании начали выбирать маршруты в обход Беларуси. В ее воздушное пространство решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa. Аэропортам в Литве запретили принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над белорусской территорией. Кроме того, Литва рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Беларусь, а тем, кто уже там находится, посоветовала покинуть страну. Белорусская компания «Белавиа» в ответ на месяц отменила рейсы в Вильнюс.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести полный запрет на авиасообщение с Беларусью и перенаправить все рейсы в обход ее воздушного пространства. Великобритания, Швеция и Нидерланды рекомендовали не летать в воздушном пространстве Беларуси. Кроме того, у «Белавиа» отозвали разрешение на полеты в Великобританию. Предполагается, что аналогичные санкции могут ввести страны Евросоюза — этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 24 мая.

Российские авиакомпании менять свои маршруты не стали.

В Латвии спустили официальный флаг Беларуси и заменили его на бело-красно-белый флаг — главный символ белорусской оппозиции. Это произошло рядом с отелем в центре Риги, где живут спортсмены, участвующие в Чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. Рядом с отелем подняты флаги всех стран-участниц первенства.

В акции по замене белорусского флага участвовали мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. «Флаг, символизирующий режим, который занимается государственным терроризмом, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли! Угон международного пассажирского самолета с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора», — заявил Стакис.

Беларусь заявила об «оскорблении флага» и объявила о высылке из Минска всех работников посольства Латвии — кроме одного технического сотрудника. Послу Латвии Эйнарсу Семанису дали сутки на то, чтобы покинуть страну. Латвия в ответ решила выслать всех белорусских дипломатов.

Министерство транспорта Беларуси заявило, что самолет Ryanair посадили в Минске «из-за угроз движения ХАМАС». Директор департамента по авиации Артем Сикорский выступил на брифинге в Минске и зачитал письмо, якобы присланное палестинскими боевиками на электронную почту аэропорта Минска. «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне», — якобы говорится в письме. Его авторы, как утверждает белорусский Минтранс, пригрозили «взорвать над Вильнюсом» бомбу, заложенную в самолете. Никакого взрывного устройства на борту по итогам проверки обнаружено не было.

Белорусские власти зачитали письмо о бомбе на борту самолета Ryanair Meduza

Сикорский никак не пояснил, почему палестинские боевики выступили с угрозами спустя три дня после того, как Израиль прекратил наносить удары по целям в секторе Газа — и почему решили устроить теракт именно в Литве, которая не имеет никакого отношения к ситуации на Ближнем Востоке (израильские власти и ХАМАС еще 20 мая договорились прекратить взаимные обстрелы, которые продолжались в течение полутора недель).

Белорусские власти настаивают, что экипаж самолета Ryanair самостоятельно принимал решение о посадке. «Давления диспетчеров на экипаж не было», — заявил Сикорский, сославшись на расшифровку переговоров пилотов (она пока не опубликована). Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Игорь Голуб, который присутствовал на брифинге вместе с Сикорским, прокомментировал информацию о том, что самолет Ryanair приземлился в Минске в сопровождении истребителя МиГ-29. Голуб заявил, что истребитель подняли в воздух уже после того, как пилот лайнера направил его в аэропорт Минска.

Накануне контролируемый окружением Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» сообщал, что МиГ-29 был поднят в небо «для сопровождения пассажирского самолета» по поручению самого Лукашенко.

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