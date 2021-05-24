Мария Захарова прокомментировала посадку самолета в Минске: она назвала реакцию Запада «шокирующей» и ничего не сказала о задержании гражданки России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Захарова отметила, что ее «шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии „шокирующим“», и обвинила западные страны в лицемерии, напомнив о самолета президента Боливии Эво Моралеса в Австрии в 2013 году и об с разворотом самолета «Белавиа» на Украине.

При этом Захарова в своем посте никак не упомянула задержание в Минске 23-летней гражданки России Софьи Сапеги, девушки Романа Протасевича — бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta, обвиняемого в Белоруссии в организации массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 24 мая заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании российских граждан из числа пассажиров рейса и что выяснением их судьбы займется посольство России в Белоруссии. В самом посольстве подтвердили, что проверяют информацию о задержании россиянки.

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