Вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске обсудят на саммите ЕС. Авиакомпании отказываются летать над Белоруссией Главное, что произошло после задержания Романа Протасевича

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Самолет Ryanair после посадки в аэропорту Минска Onliner.by / AFP / Scanpix / LETA

Днем 23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился журналист, бывший главный редактор канала Nexta Роман Протасевич — после посадки его задержали, а остальным пассажирам позволили продолжить полет через семь часов. Власти Белоруссии утверждали, что пилоты приняли решение сесть в Минске из-за угрозы безопасности на борту; перед посадкой самолет сопровождал истребитель. Вот что известно об инциденте к утру 24 мая.

Инцидент с самолетом включен в повестку саммита ЕС. Его обсудят уже в понедельник, 24 мая, в первый день работы форума. В заявлении председателя Европейского Совета Шарля Мишеля подчеркивается, что инцидент «не останется без последствий». Среди возможных вариантов — запрет полетов над Белоруссией, запрет авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы в аэропорты стран ЕС, а также персональные санкции против тех, кто причастен к инциденту с самолетом. Авиакомпания airBaltic уже начала изменять маршруты полетов таким образом, чтобы они не проходили над территорией Белоруссии.

Произошедшее официально осудил Госдепартамент США. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена случившееся названо «шокирующим актом режима, поставившим под угрозу жизни 120 пассажиров». Полиция Литвы в связи с инцидентом начала официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей.

Вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка. Она — 23-летняя гражданка России Софья Сапега, которая живет в Вильнюсе. Европейский гуманитарный университет, где учится Сапега, потребовал от властей Белоруссии ее немедленного освобождения. МИД РФ пока никак не комментировал задержание гражданки России. Один из пассажиров рейса рассказал, что перед посадкой самолета Протасевич передал девушке свой компьютер и телефон — и что после вылета из Минска ее не было на борту. Другой пассажир рассказал, что в Вильнюс не прилетели еще четыре человека, севших в самолет в Афинах, предположив, что это могли быть сотрудники спецслужб.

Пассажиры сообщили, что перед посадкой в салоне не было никаких инцидентов. По словам одного из них, пилот просто резко изменил маршрут и объявил, что посадит самолет в Минске, не комментируя причины. «Обещал рассказать попозже, но так и не рассказал», — заявил пассажир. Другой пассажир сказал, что Протасевича, в отличие от остальных, обыскивали дважды — с самого начала за ним наблюдали сотрудники силовых структур и его сумку осматривали дважды, но задержали его не сразу на выходе из самолета, а через несколько часов, когда пассажиры находились в зале в аэропорту. По утверждению еще одной пассажирки, перед посадкой Протасевич сказал бортпроводнику: «Не делайте этого, я беженец, они убьют меня». «Мы должны, у нас нет выбора, таковы международные обязательства Ryanair», — сказал в ответ бортпроводник.

Анастасия Занько

Компания Ryanair подтвердила, что сесть в Минске потребовали власти Белоруссии. «Экипаж рейса был уведомлен белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск», — говорится в заявлении авиаперевозчика. Почему самолет сел в Минске, а не в Вильнюсе, до которого на тот момент было ближе, авиакомпания не уточняет. При этом генеральный директор Ryanair Майкл ОʼЛири охарактеризовал инцидент как «государственное пиратство».

Авиаинженер Вадим Лукашевич, проанализировавший данные о высоте и скорости полета, выразил мнение, что пилоты «до последнего тянули к Вильнюсу и фактически уходили от преследовавшего их истребителя» — несмотря на приближение к аэропорту назначения, самолет не начинал снижение и не сбрасывал скорость, как это делалось бы в обычной ситуации. Лукашевич предположил, что экипаж развернулся «только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь».

При этом в официальных белорусских СМИ распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, диспетчер разговаривает с экипажем. На записи, подлинность которой ничем не подтверждена, «диспетчер» спрашивает у «экипажа», по чьей «рекомендации» было принято решение приземлиться в Минске и получает ответ «это наши рекомендации».

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