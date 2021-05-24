Латвийская авиакомпания airBaltic не будет летать над Беларусью после вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске

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Обновление: Рейсы в обход воздушного пространства Беларуси запустила и венгерская авиакомпания Wizz Air.

Национальный авиаперевозчик Латвии airBaltic не будет использовать воздушное пространство Беларуси для полетов, объявил министр сообщения Талис Линкайтс. Такое решение было принято после того, как 23 мая рейс Ryanair из Афин в Вильнюс был посажен в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

В самолете находился один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали белорусские правоохранительные органы.

Латвийское агентство гражданской авиации, цитирует Delfi заявление министра, готовит свои рекомендации в связи с ситуацией с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь заявил в эфире Латвийского радио, что в связи с посадкой рейса в Минске, помимо отказа от использования воздушного пространства Беларуси для полетов airBaltic, следует ввести запрет на полеты белорусских самолетов в небе над Латвией, а также ввести секторальные санкции в отношении Беларуси.

По словам министра сообщения, пока запрет на полеты белорусских самолетов, в первую очередь национального авиаперевозчика «Белавиа», не введен. Компания airBaltic, по данным сайтов, отслеживающих полеты, уже направляет свои самолеты в обход воздушного пространства Беларуси.

Рейс Ryanair, на борту которого находились 123 пассажира, в том числе Роман Протасевич, был посажен в Минске в сопровождении истребителя белорусских ВВС. В Ryanair заявили, что сигнал о бомбе на борту был получен от диспетчеров из Минска. Взрывное устройство не обнаружили. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Пассажиры самолета Ryanair провели в аэропорту Минска почти семь часов.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. Вместе с основателем Nexta Степаном Путило Протасевич включен белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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