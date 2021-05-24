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Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.

Как стало известно «Русской службе Би-би-си», вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».

«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Обновлено. На сайте ЕГУ появилось заявление в поддержку задержанной студентки. «Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки», — говорится в нем.

23 мая в Минске после сигнала о заложенной бомбе экстренно приземлился рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В небе над Беларусью лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Сообщение о минировании оказалось ложным.

После посадки в аэропорту власти Беларуси задержали пассажира рейса — бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta, главреда канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. Вместе с основателем Nexta Степаном Путило Протасевич включен белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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