На борту севшего в Минске самолета Ryanair были россияне. Песков заявил, что Кремль не занимается их судьбой

Дмитрий Песков: Сразу оговорюсь, что я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. А я в этой ситуации ничего комментировать не смогу.

«Коммерсант FM»: По поводу самолета, но не по поводу международных правил. По данным СМИ, кроме бывшего главреда Nexta после посадки задержали его девушку, гражданку России. Есть ли у Кремля какая-то информация на этот счет и будет ли Москва что-то предпринимать для возвращения россиян на Родину?

Дмитрий Песков: Нет, никакой информации у Кремля нет. Но опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет.

CNN: Видели еще сообщения о том, что четверо граждан России также по какой-то причине не попали на рейс, который затем вылетел из Минска в Вильнюс. Есть ли какая-то информация об этих гражданах?

Дмитрий Песков: Нет, вы знаете, мы не располагаем информацией, мы не имеем просто этой информации, кто вылетал, откуда вылетал, какие причины и так далее. Я поэтому не могу ничего комментировать.

CNN: А будет ли Кремль запрашивать эту информацию?

Дмитрий Песков: Ну не Кремль. У нас есть авиационные власти и так далее, это скорее их прерогатива.