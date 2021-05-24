На борту севшего в Минске самолета Ryanair были россияне. Песков заявил, что Кремль не занимается их судьбой
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Кремль не располагает информацией о задержании граждан России из числа пассажиров рейса компании Ryanair, экстренно посаженного в аэропорту Минска днем 23 мая. Выяснением их судьбы займется посольство России в Беларуси. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: Сразу оговорюсь, что я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. А я в этой ситуации ничего комментировать не смогу.
«Коммерсант FM»: По поводу самолета, но не по поводу международных правил. По данным СМИ, кроме бывшего главреда Nexta после посадки задержали его девушку, гражданку России. Есть ли у Кремля какая-то информация на этот счет и будет ли Москва что-то предпринимать для возвращения россиян на Родину?
Дмитрий Песков: Нет, никакой информации у Кремля нет. Но опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет.
CNN: Видели еще сообщения о том, что четверо граждан России также по какой-то причине не попали на рейс, который затем вылетел из Минска в Вильнюс. Есть ли какая-то информация об этих гражданах?
Дмитрий Песков: Нет, вы знаете, мы не располагаем информацией, мы не имеем просто этой информации, кто вылетал, откуда вылетал, какие причины и так далее. Я поэтому не могу ничего комментировать.
CNN: А будет ли Кремль запрашивать эту информацию?
Дмитрий Песков: Ну не Кремль. У нас есть авиационные власти и так далее, это скорее их прерогатива.
Обновлено. Посольство РФ в Минске объявило, что проверяет информацию о задержании россиянки и находится в контакте с белорусскими правоохранительными органами.
Днем 23 мая в аэропорту Минска после сообщения о минировании экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель белорусских ВВС.
На борту самолета среди пассажиров находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — в Беларуси он внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Журналиста задержали, после чего самолет продолжил рейс в Вильнюс.
Как выяснилось позднее, вместе с Протасевичем также задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега, студентка Европейского гуманитарного университета. Также появлялась информация, что с рейса в Минске сошли и не полетели дальше в Вильнюс четверо россиян.