Литва не будет принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси

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Власти Литвы запретили расположенным на территории страны аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Об этом, сообщает Delfi, объявил по итогам заседания правительства министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. Запрет вступит в силу 25 мая.

Такое решение, пояснили власти Литвы, продиктовано соображениями безопасности после происшествия с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. На этом самолете, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс, летел бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки Протасевича задержали. Самолет Ryanair и его пассажиры провели в аэропорту Минска почти семь часов перед тем, как продолжить полет в Вильнюс.

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic и венгерская Wizz Air объявили, что пускают свои самолеты в обход воздушного пространства Беларуси. Так же поступили и некоторые другие авиакомпании, например, KLM. Российские авиаперевозчики, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации, по-прежнему летают через воздушное пространство Беларуси.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что одной из мер, которые ЕС может принять в ответ на произошедшее с самолетом Ryanair, может стать запрет на полеты в Европу белорусских авиакомпаний, в первую очередь «Белавиа». По данным Financial Times, этот запрет могут рассмотреть на саммите ЕС 24 мая.

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