Белорусские власти зачитали письмо о бомбе на борту самолета Ryanair. Ее якобы угрожало взорвать движение ХАМАС

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Сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске, было прислано от имени движения . Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, передает Onliner.by.

По словам Сикорского, на электронную почту национального аэропорта Минск пришло следующее письмо на английском языке.

Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники возвращаются домой рейсом… 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.

Белорусские власти зачитали письмо о бомбе на борту самолета Ryanair Meduza

Сикорский заявил, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу самолета Ryanair о заявленной угрозе, после чего экипаж принял решение совершить посадку в национальном аэропорту Минск. Чиновник подчеркнул, что «никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было».

В свою очередь командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что истребитель МиГ-29 был поднят в воздух уже после того, как экипаж Ryanair развернул самолет в сторону аэропорта Минска, сообщает Tut.by.

«Говорить о том, что дежурный экипаж прервал полет борта Ryanair, неправомерно», — цитирует Голуба белорусское агентство «Белта».

23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения о заложенной на борту бомбе. Впоследствии оно оказалось ложным. В небе над Беларусью борт сопровождал военный истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров самолета Ryanair был Роман Протасевич — бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta, против которого в Беларуси возбужден ряд уголовных дел. Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу, задержали в аэропорту. После семичасовой задержки лайнер продолжил рейс в Вильнюс.

Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича. Литва попросила своих граждан покинуть Беларусь и заявила, что перестанет принимать и отправлять рейсы, следующие через белорусское воздушное пространство. Некоторые авиакомпании стали избегать полетов над Беларусью.

20 мая — за три дня до посадки самолета Ryanair в минском аэропорту — движение ХАМАС и власти Израиля договорились о прекращении огня после примерно двух недель .

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