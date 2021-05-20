Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

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Израиль и договорились о прекращении огня, пишет The Times of Israel.

Как сообщает The Jerusalem Post, министерская комиссия по вопросам безопасности Израиля единогласно проголосовала за прекращение ударов по сектору Газа.

Представитель ХАМАС сообщил Reuters, что режим прекращения огня начнется в 2:00 21 мая. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаниягу со своей стороны сообщили, что точное время прекращения огня будет определено позднее.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта. Источник The Jerusalem Post в египетских службах безопасности сообщил, что детали перемирия еще не проработаны.

The Times of Israel отмечает, что на фоне сообщений о перемирии в приграничных с Газой районах Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Конфликт в секторе Газа перешел в стадию обострения 10 мая. Боевики ХАМАС ежедневно выпускают по Израилю сотни ракет, израильские ВВС наносят по территории сектора авиаудары. В результате этих действий, сообщает Reuters, в секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле — 12 человек.

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