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Полицейский пытается остановить сторонника израильских правых во время столкновений в городе Лод. 12 мая 2021 года Heidi Levine / AP / Scanpix / LETA

Через несколько дней после обострения конфликта с , в ночь на 13 мая, в Израиле произошли самые серьезные беспорядки и крупнейшие столкновения между арабским и еврейским населением внутри страны за много лет, констатируют крупнейшие израильские СМИ.

По данным израильской полиции, которые приводит Ynetnews, во время ночных беспорядков 12-13 мая по меньшей мере 374 человека были арестованы, многие из задержанных — подростки в возрасте от 13 лет. 36 полицейских получили легкие ранения.

Первые масштабные столкновения начались 11 мая в городе Лод (расположен в 20 километрах юго-восточнее Тель-Авива). Здесь арабы поджигали синагоги, магазины и автомобили, пишет Times of Israel. После этого, судя по сообщениям в соцсетях, несколько десятков молодых евреев приехали в Лод из других городов и вступили в столкновения с арабами, сообщает The Jerusalem Post. По данным издания, в столкновениях также участвовали израильские ультраправые.

Мэр Лода Яир Ревиво заявил, что контроль над городом потерян, после чего там ввели комендантский час. По состоянию на 13 мая в Лоде ранены не менее 20 человек, в том числе 33-летняя беременная арабская женщина, получившая травму головы (ее доставили в больницу, где благополучно прошли роды, пишет Ynetnews). В другом случае арабский житель ударил еврея ножом — тот был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Times of Israel.

12-13 мая беспорядки и столкновения начались в других крупных городах и поселениях страны — Иерусалиме, Хайфе, Тверии, Акко, Умм-эль-Фахме, Бат-Яме, Яффо, Джиср-а-Зарка, Вади, Хадере и Беэр-Шеве.

В Тамре мужчина-еврей был ранен ножом, а арабский фельдшер скорой помощи, прибывший на место, рассказал, что нападавшие чуть не сожгли раненого в его машине, прежде чем его эвакуировали в безопасное место, пишет Times of Israel. В Иерусалиме серьезно ранили ножом горожанина-араба, а в городе Акко на мужчину-еврея напала толпа арабов, которые избили его камнями и железными прутьями, после чего он был госпитализирован в критическом состоянии. Здесь же арабы подожгли отель в Старом городе; огонь распространился на близлежащее здание. Муниципалитет Акко заявил, что полиция и пожарно-спасательные службы не смогли войти в Старый город и нормализовать ситуацию, пишет Ynetnews.

В Бат-Яме сотни израильских ультраправых прошли стихийным маршем по набережной, нападая на арабские заведения и скандируя «Смерть арабам!» После этого толпа напала на водителя-араба, который попытался скрыться, однако его вытащили из машины и сильно избили, сообщают The Jerusalem Post и Haarets. Он госпитализирован, его состояние остается тяжелым. Позже мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что акция «была организована провокаторами, приехавшими из-за пределов города».

В Хайфе 20-летний водитель-араб также оказался среди толпы, скандировавшей «Смерть арабам!», пишет Times of Israel. Когда его забросали камнями, водитель развернул машину, чтобы скрыться, при этом сбил одного из участников беспорядков, который получил травмы средней степени тяжести. В итоге арабский водитель уехал, но позже был задержан полицией. Марши израильских националистов, по данным издания, также прошли в Тверии и Акко.

Наконец, 13 мая около 100 тысяч палестинцев собрались на Храмовой горе для молитвы в день завершения священного месяца Рамадан. Многие из них скандировали «Боже, дай победу Газе», размахивая палестинскими флагами и плакатами, отмечает The Jerusalem Post. Неподалеку были вывешены большие транспаранты с изображением лидеров палестинских боевиков из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил заявление, в котором назвал столкновения арабов и евреев «недопустимыми». «Меня не волнует, кипит ли ваша кровь, даже если она кипит. Это не имеет значения. Вы не можете взять закон в свои руки, — сказал израильский премьер. — Вы не можете подойти к арабскому гражданину [Израиля] и попытаться напасть на него. Так же недопустимо, когда арабские граждане делают это с еврейскими гражданами. Этого не будет».

Министр обороны Израиля Бенни Ганц добавил, что разгоревшийся в Израиле внутренний конфликт «не менее опасен, чем ХАМАС». Для нормализации ситуации минобороны привлекло десять рот резервистов военизированной пограничной полиции Израиля. В то же время, заявил глава министерства, ни один солдат армии Израиля не будет участвовать в подавлении беспорядков, поскольку это «не является частью миссии ЦАХАЛа [Армии обороны Израиля] как народной армии».

Как отмечает Times of Israel, настойчивое требование министра Ганца не отправлять армию на улицы прямо противоречит подходу премьера Биньямина Нетаниягу, который накануне вечером объявил, что намеревается послать военных в города для восстановления порядка.

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