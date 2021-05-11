Столкновения в Иерусалиме между полицией Израиля и палестинцами переросли в военный конфликт с ракетными обстрелами с обеих сторон Десятки человек погибли, сотни пострадали

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Взрыв в городе Рафах в секторе Газа после атаки израильской авиации, 11 мая 2021 года Sais Khatib / AFP / Scanpix / LETA

10 мая в Иерусалиме произошли самые ожесточенные за последние годы столкновения между полицией Израиля и палестинскими демонстрантами. Большая часть столкновений произошла в Старом городе Иерусалима возле мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе — в священном месте для мусульман и иудеев. Также стычки происходили в Шейх Джаррахе, преимущественно палестинском районе в восточной части Иерусалима, где по решению суда шесть палестинских семей собираются выселить из их домов.

Полиция вошла на территорию мечети Аль-Акса около 8 утра и начала стрелять резиновыми пулями по собравшимся людям. Также против палестинцев применили светошумовые гранаты, некоторые из которых попали внутрь мечети. Палестинцы в ответ бросали в полицейских камни.

Как сообщило издание The Times of Israel, столкновения начались после того, как тысячи палестинцев собрались на ночь в «священном месте Иерусалима», собирая камни и другое самодельное оружие в преддверии Дня Иерусалима — праздника, посвященного присоединению восточной части города к Израилю после 1967 года. Доступ евреев в это место заблокировали, а полицейские вошли на территорию мечети, когда палестинцы стали кидать в них камни. Очевидцы из числа палестинцев утверждают, что столкновения начались после того, как полиция вошла на территорию мечети и открыла огонь.

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Во время столкновений у мечети Аль-Акса загорелось дерево, но пожар быстро потушили, и мечеть не пострадала.

Всего в столкновениях 10 мая в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан пострадали более 700 палестинцев, около 500 из них госпитализировали. Также известно о пяти пострадавших израильтянах, среди них — семимесячный ребенок, пострадавший после того, как в машину его семьи попал камень.

Днем 10 мая палестинская группировка ХАМАС выдвинула ультиматум, требуя убрать полицию с Храмовой горы и из Шейх Джарраха, после чего начала ракетные обстрелы. С 18:00 10 мая, когда срок ультиматума закончился, со стороны сектора Газа по направлению к израильским городам выпустили более 200 ракет, заявили в армии обороны Израиля. Ракетный обстрел продолжался более 10 часов. Со стороны сектора Газа впервые с 2014 года обстреляли Иерусалим. Кроме того, десятки ракет выпустили в направлении южного Израиля, где пострадал жилой дом в Ашкелоне, а шестеро мирных жителей получили ранения. В городе Сдерот легкие ранения получил водитель автомобиля, в который попала ракета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, выпустив ракеты по Израилю, «террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима», и эти нападения не останутся без ответа.

Израиль атаковал ХАМАС и заявил об убитых террористах, Палестина — об убитых детях. Армия Израиля сообщила, что перехватила большинство ракет с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол», атаковала 130 целей ХАМАС, в том числе тоннель, используемый для ракетных обстрелов, а также убила «15 террористов ХАМАС». Палестинская сторона утверждает, что в секторе Газа погибли 20 человек, в том числе девять детей, а еще 65 человек получили ранения. Утром 11 мая израильская армия заявила, что «нанесла удар по отряду террористов ХАМАС, управляющему установкой противотанковых ракет в Газе».

США и Евросоюз призвали Израиль и Палестину прекратить ракетные обстрелы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «все стороны должны ослабить эскалацию, снизить напряженность, сделать практические шаги, чтобы успокоить ситуацию». Президент США Джо Байден внимательно следит за обстановкой в Израиле, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Внешнеполитическая служба ЕС, в свою очередь, призвала немедленно прекратить вспышку насилия «на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в Газе и вокруг нее». Представители Евросоюза назвали ракетные обстрелы абсолютно неприемлемыми.

Обстановка в Иерусалиме обострилась в середине апреля с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Сперва израильская полиция запретила арабским жителям собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, где палестинцы проводили время в Рамадан. Волнения усилились после решения суда, постановившего выселить шесть семей из Шейх Джарраха из-за нового строительного проекта, который грозит отрезать Восточный Иерусалим от Вифлеема. На решение подали жалобу в Верховный суд Израиля, но ее пока не рассматривали — назначенное на понедельник заседание суда было отложено.

В ходе столкновений, произошедших в Иерусалиме в ночь на 8 мая, полицейские применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а протестующие кидали в силовиков камни, фейерверки и другие предметы. В тот день пострадали более 200 человек. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Израиля извинений за «беспредел в Восточном Иерусалиме».

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