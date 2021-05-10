Кадыров потребовал от Израиля извинений за «беспредел в Восточном Иерусалиме»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал силовую операцию израильских полицейских в районе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, проходившую во время Рамадана.

В своем телеграм-канале он потребовал от Израиля извинений перед палестинцами за «беспредел» и «провокацию в самой изощренной форме».

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен. Не сомневайтесь. Важно, чтобы все понимали: сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся. Учтите, что Аль-Акса — одна из трех важнейших святынь для всех последователей Ислама.

Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры.

Столкновения между израильскими военными и палестинцами в районе мечети Аль-Акса продолжаются с пятницы 7 мая. В результате пострадали несколько сотен человек.

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