В Иерусалиме в столкновениях палестинцев с израильскими полицейскими пострадали более 200 человек

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По меньшей мере 205 палестинцев и 17 израильских полицейских пострадали в столкновениях, произошедших в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме, сообщает Reuters.

Из 205 пострадавших палестинцев в больницы увезли 108 человек, в основном с травмами от резиновых пуль, сообщил Красный Полумесяц Палестины. Один из пострадавших лишился глаза, у двух человек сломаны челюсти, еще двоих госпитализировали с травмами головы.

Столкновения произошли у мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, а также в районе Шейх Джаррах. Там, как отмечает Reuters, многочисленным палестинским семьям по решению израильского суда грозит выселение, что привело к акциям протеста.

В ходе столкновений полицейские применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а протестующие кидали в силовиков камни, фейерверки и другие предметы.

США и ООН призвали стороны к спокойствию. Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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