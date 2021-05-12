Тель-Авив и соседние города попали под массированный обстрел из сектора Газа. Три человека погибли, десятки ранены

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Улица в городе Холон рядом с Тель-Авивом после ракетного обстрела из сектора Газа Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

Палестинские террористы нанесли массированный ракетный удар по городам в центральной части Израиля. Под обстрел попали Тель-Авив и находящиеся рядом с ним населенные пункты. Ответственность за ракетные удары взяло на себя палестинское движение ХАМАС, которое управляет сектором Газа. О своей причастности к обстрелам также заявила группировка «Исламский джихад».

В результате обстрелов погибли три женщины. Две из них — в городе Ашкелон, находящемся примерно в 50 километрах от Тель-Авива. Они были убиты при попадании ракет в жилые районы. Одна из погибших, как сообщает The Jerusalem Post, — гражданка Индии, которая работала сиделкой у пожилой женщины. Вторая погибшая была убита при прямом попадании ракеты в жилой дом, сообщает Haaretz. Третья женщина погибла в городе Ришон-ле-Цион, расположенном в нескольких километрах от Тель-Авива. В городе Холон ракета попала в пустой автобус. Издание Ynet News сообщает, что при взрыве пострадали три человека, в том числе пятилетняя девочка. Общее число раненых в Израиле превышает 100 человек.

10-11 мая из сектора Газа были запущены около 700 ракет по Израилю. 200 из них перехватила израильская система противовоздушной обороны, еще 150 упали на территории сектора Газа, не долетев до израильских городов. Из-за обстрелов был закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона — рядом с ним израильские ПВО сбили палестинские ракеты.

Израиль нанес удары по 500 целям на палестинских территориях. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави. По его словам, убиты десятки террористов. В числе уничтоженных целей — 13-этажное здание в секторе Газа, где находится одна из штаб-квартир палестинского движения ХАМАС. Как сообщает Ynet News, жителей дома и близлежащих районов предупредили о налете за час до его начала.

По данным палестинских властей, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 28 человек. Начальник Генштаба израильской армии пообещал продолжить обстрелы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: «ХАМАС и „Исламский джихад“ уже заплатили и еще будут расплачиваться <…> Операция займет еще какое-то время».

Обстрелы Израиля начались после столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме. Несколько дней назад тысячи палестинцев собрались возле мечети , собирая самодельное оружие в преддверии Дня Иерусалима — праздника, посвященного присоединению восточной части города к Израилю после . Полицейские использовали против собравшихся резиновые пули и светошумовые гранаты. Палестинцы в ответ бросали в них камни. Также стычки происходили в Шейх Джаррахе — районе в восточной части Иерусалима, где собираются выселить из домов шесть палестинских семей. ХАМАС потребовала убрать полицию с Храмовой горы и из Шейх Джарраха, после чего начала ракетные обстрелы

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