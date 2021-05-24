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Беларусь высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течение 24 часов. Об этом пишет белорусская версия агентства Sputnik со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Кроме посла, Беларусь высылает весь персонал посольства Латвии в Минске — за исключением одного технического сотрудника.

Глава МИД Беларуси назвал причиной высылки латвийских дипломатов «оскорбление госфлага Беларуси в Риге».

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменил официальный красно-зеленый флаг Беларуси (он был установлен в центре Риги вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею) на бело-красно-белый флаг, который раньше был официальным в Беларуси, а позднее стал символом белорусской оппозиции. Власти Беларуси хотят приравнять бело-красно-белый флаг к нацистской символике.

«Флаг, символизирующий режим, который занимается государственным терроризмом, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли! Угон международного пассажирского самолета с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора», — пояснил замену флага Стакис.

Обновлено. Латвия ответит высылкой белорусского посла и всех дипломатов, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя латвийского МИДа.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о заложенной на борту бомбе (позднее оно было названо ложным). В небе над Беларусью борт сопровождал военный истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров самолета Ryanair был белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их задержали в аэропорту. После досмотра пассажиров и семичасовой задержки борт Ryanair продолжил рейс в Вильнюс.

Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича. Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в страну. Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью. Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, следующие через белорусское воздушное пространство.

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