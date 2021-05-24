Белорусской авиакомпании «Белавиа» запретили летать в Великобританию. Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс отозвал разрешение на полеты в страну, которое действовало для белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сам Шаппс сообщил в твиттере.

Кроме того, Управление гражданской авиации Великобритании порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси «ради безопасности пассажиров», добавил Шаппс.

По его словам, эти меры предприняты в ответ на в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с самолетом Ryanair поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Литва заявила, что перестанет принимать и отправлять рейсы, следующие через белорусское воздушное пространство.

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