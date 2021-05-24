Движение ХАМАС отвергло причастность к сообщению о бомбе на борту самолета Ryanair, экстренно севшего в Беларуси

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Палестинское движение ХАМАС не имеет отношения к сообщению о бомбе на борту самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в аэропорту Минска. Об этом Reuters заявил официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум.

«Мы не прибегаем к таким методам», — заявил Бархум.

Он выразил мнение, что сообщение о минировании самолета от имени ХАМАС отправили те, кто «стремится демонизировать» движение, а также «подорвать симпатии к палестинскому народу и его легитимному сопротивлению».

23 мая рейс Ryanair из Афин в Вильнюс экстренно приземлился в Беларуси. Власти страны заявили, что экипаж принял решение о посадке после того, как Национальный аэропорт Минск получил сообщение о бомбе на борту самолета, написанное от имени движения ХАМАС.

Рейсом Ryanair летел белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. После приземления самолета в Минске они оба были задержаны. Борт Ryanair с другими пассажирами после семичасовой задержки вылетел в Вильнюс.

В Беларуси против Протасевича возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков в Минске. 24 мая белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания.

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