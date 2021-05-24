Россиянку Софью Сапегу, задержанную при посадке самолета Ryanair в Минске, поместили в изолятор на Окрестина

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Гражданка России Софья Сапега, которую при посадке самолета Ryanair в Минске задержали вместе с ее бойфрендом, бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на мать девушки Анну Дудич.

По словам Дудич, после задержания ее дочь успела написать ей в вотсапе только слово «мама».

Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката.

Дудич также сказала, что встретилась с российским консулом и надеется на помощь дипломатического ведомства.

В чем обвиняют Софью Сапегу, пока неизвестно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров днем 24 мая сообщил, что ведомство запросило у властей Белоруссии консульский доступ к задержанной россиянке.

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