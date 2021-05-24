МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной в Минске россиянке
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Российские дипломаты связались с отцом россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, и запросили у белорусских властей консульский доступ к ней. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вместе с белорусским гражданином в Минске осталась его знакомая, она гражданка России. Мы связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал он.
Министр также призвал оценивать инцидент с посадкой рейса «не сгоряча и не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации».
В Литве по факту посадки рейса Ryanair открыли официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей. По данным Генпрокуратуры страны, из Афин на самолете Ryanair вылетели 126 пассажиров, а после остановки в Минске в Вильнюс прилетел только 121 человек. Очевидцы сообщали, что в Минске с рейса сошли четверо россиян.