МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной в Минске россиянке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российские дипломаты связались с отцом россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске после экстренной , и запросили у белорусских властей консульский доступ к ней. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вместе с белорусским гражданином в Минске осталась его знакомая, она гражданка России. Мы связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал он.

Министр также призвал оценивать инцидент с посадкой рейса «не сгоряча и не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации».

В Литве по факту посадки рейса Ryanair открыли официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей. По данным Генпрокуратуры страны, из Афин на самолете Ryanair вылетели 126 пассажиров, а после остановки в Минске в Вильнюс прилетел только 121 человек. Очевидцы сообщали, что в Минске с рейса сошли четверо россиян.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег