Дмитрий Серебряков / ТАСС

31 июля несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Главное управление МВД по Москве попросило Российскую премьер-лигу (РПЛ) перенести матч московских «Спартака» и «Динамо», который назначен на 3 августа. Утверждается, что причиной просьбы стала акция протеста, запланированная оппозицией на этот день.

«Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной полиции много сил и средств. С учетом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придется задействовать приданные силы из ближайших регионов», — заявил источник ТАСС.

По данным Baza, перенос матча обсуждали 30 июля на совещании в МВД. Игру предлагали назначить либо на 2 августа, либо на 5 августа. В РПЛ, по данным ТАСС, выступили категорически против изменения даты матча. Baza отметила, что перенос неудобен как для болельщиков, так и для «Спартака», которому 8 августа надо играть свой первый матч в сезоне в Лиге Европы.

О требовании МВД перенести игру «Спартака» с «Динамо» вечером 30 июля сообщил соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Он пояснил «Медузе», что узнал об этом из источника в одной из команд.

Комментируя информацию о переговорах, представитель московского управления МВД Юрий Титов сказал сайту «Чемпионат», что вопросы нужно задавать РПЛ как организатору турнира, а МВД — «всего лишь обеспечивающая структура». В РПЛ заявили РБК, что «в случае внесения изменения в календарь турнира данная информация… будет опубликована на сайте лиги». Пресс-служба «Спартака» заявила РБК, что клуб не получал документов по этому поводу ни от РПЛ, ни от МВД, ни от «Динамо».

То, что переговоры идут, фактически подтвердили в «Динамо». Согласно «Интерфаксу», гендиректор клуба Юрий Белкин 31 июля заявил, что «сейчас идет совещание, о его результатах мы пока ничего не знаем». Кто проводит совещание и кто в нем участвует, он не уточнил. «Конечно, перенос хуже для „Спартака“, нам-то что», — отметил гендиректор «Динамо».

«Спорт-Экспресс» пишет, что матч между «Спартаком» и «Динамо» считается мероприятием «повышенного риска». По сообщению газеты, в сентябре 2018 года к обеспечению безопасности на матче «Спартак» — ЦСКА (еще одно московское дерби) привлекли две тысячи сотрудников МВД и Росгвардии.

Акция протеста 3 августа была анонсирована в рамках кампании за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которых, по их утверждению, не регистрируют по незаконным основаниям. Протесты идут в Москве с середины июля; большинство акций — кроме митинга на проспекте Сахарова 20 июля — не были согласованы с московскими властями.

Последняя по времени акция, прошедшая 27 июля, закончилась задержанием более 1300 человек, некоторые из них получили травмы. Следственный комитет возбудил после нее уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. СК также расследует дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за более ранних акций в поддержку независимых кандидатов. Главные из этих кандидатов находятся под административным арестом.

Митинг 3 августа пыталась согласовать с мэрией Либертарианская партия России (ЛПР). Заявители хотели провести акцию на Лубянке или одной из других центральных площадей, однако власти Москвы были готовы разрешить его лишь на проспекте Сахарова — обычном месте согласованных митингов. После неудачных переговоров в мэрии один из лидеров ЛПР Михаил Светов был задержан, а затем и арестован на 30 суток. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь предложила провести акцию в виде шествия по Бульварному кольцу. Группа муниципальных депутатов подала заявку на проведение пикетов в 11 местах Бульварного кольца.

Главное управление МВД по Москве 30 июля выпустило предупреждение о незаконности акции 3 августа и призвало воздержаться от участия в ней, напомнив о «предусмотренной законом ответственности».

Виктор Давыдов При участии Михаила Зеленского