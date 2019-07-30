Полиция предупредила о незаконности акции протеста 3 августа в Москве

Главное управление МВД по Москве выпустило предупреждение о незаконности акции протеста, запланированной на 3 августа независимыми кандидатами в Мосгордуму, которые добиваются регистрации.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них», — цитирует заявление «Интерфакс».

Акцию 3 августа пыталась согласовать Либертарианская партия на Лубянке. Мэрия Москвы отказалась это сделать, предложив в качестве единственного варианта проспект Сахарова.

После провала переговоров 30 июля один из лидеров либертарианцев Михаил Светов был задержан. Одна из кандидатов Любовь Соболь (одна из немногих, не посаженных под административный арест) призвала устроить мирное шествие по Бульварному кольцу Москвы.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней были задержаны более 1300 человек, а после нее СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.