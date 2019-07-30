Любовь Соболь призвала к мирному шествию по Бульварному кольцу Москвы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь предложила провести 3 августа мирное шествие по Бульварному кольцу.

«С учетом того, что мэрия фактически отказалась от диалога и предложений Либертарианской партии, призываю всех выйти в эту субботу в 14 часов в любую точку Бульварного кольца», — написала она в своем твиттере.

Независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят протестные акции на улицах Москвы с требованиям о допуске к выборам. Они утверждают, что власти отказывают им в регистрации по политическим причинам.

20 июля Либертарианская партия провела на проспекте Сахарова согласованный митинг протеста, на который пришли более 22 тысяч человек. 27 июля в центре Москвы около мэрии была жестко разогнана несанкционированная акция оппозиции, на которой задержали более 1300 человек, в том числе независимых кандидатов в депутаты.

3 августа либертарианцы намеревались провести новую акцию за допуск на выборы. Партия предлагала мэрии три площадки для проведения, чиновники предложили провести митинг вновь на проспекте Сахарова. Организаторы отказались. После переговоров в мэрии был задержан один из ее лидеров партии Михаил Светов.