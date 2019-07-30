Власти Москвы отклонили заявку Либертарианской партии на митинг 3 августа. Одного из ее лидеров Михаила Светова задержали на выходе из мэрии

Переговоры Либертарианской партии, выступающей организатором митинга за свободные выборы 3 августа, и мэрии Москвы завершились безрезультатно.

Мэрия отказалась согласовать митинг на трех предложенных организаторами площадках — на Новом Арбате, у здания ФСБ на Лубянке и у мэрии Москвы на Тверской.

Организаторы, в свою очередь, отказались митинговать на проспекте Сахарова, где предлагала мэрия, и отозвали свою заявку на проведение акции.

В Либертарианской партии сообщили, что один из ее лидеров, Михаил Светов, сразу после выхода с переговоров был задержан.

Обновление: «В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заявил первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник, комментируя отказ организаторов от площадки на Сахарова.

В июле в Москве прошли две крупных протестных акции. 20 июля на проспекте Сахарова на согласованный митинг пришли 22 тысячи человек. 27 июля на несогласованную акцию у мэрии пришли до 10 тысяч человек, более 1300 были задержаны.