Кандидаты-неудачники на деньги западной разведки вывели на улицы приезжих Как «РЕН ТВ» объяснил протесты в Москве. Кратчайший пересказ

Сами кандидаты в Мосгордуму на акцию не пришли — они пересидели опасность в отделениях полиции, так как всех их задержали заранее. Вместо себя они отправили на баррикады тех, кто им поверил. На улицах были специальные заводилы, именно они вели людей туда, где начались стычки с ОМОНом. Если кто-то не хотел драться с силовиками, их подталкивали. Обычные москвичи оказались заблокированы за кордонами, митингующим было плевать на их права. Акция нарушила работу ресторанов и кафе, они понесли убытки. Половина митинговавших — приезжие, которые не имеют никакого отношения к выборам в Мосгордуму. Координировали активистов через мессенджеры, как это уже бывало во время революций в других странах. Звездой протеста стала несовершеннолетняя Ольга Мисик, она уже не первый раз активно изображает жертву. Для ярких фотографий одна из пострадавших расковыряла палец и измазала себя кровью.

Акцию организовали кандидаты, которые просто не смогли собрать подписи в свою поддержку. Что неудивительно, ведь их никто в Москве не знает, а сами они не чисты на руку. Тот же Илья Яшин когда-то уже пытался от гаишника. А еще он получает деньги из американских фондов, сотрудничающих со спецслужбами США. Дмитрия Гудкова тоже видели с главой — подразделением американской разведки. Деньги приходят в том числе от Михаила Ходорковского. Организаторы звали на акцию представителей разных сообществ. Например, собачникам предлагали бесплатный корм для питомцев. А вот человек, которому дали портвейн. Алексей Навальный говорит: «Мы хотим как в Париже». Но он забывает, как ведет себя французский спецназ с : дубинки, резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты. Зато наши полицейские заносят нарушителей в автозаки на руках.

Целиком фильм «РЕН ТВ» можно посмотреть здесь.

Пересказал Михаил Зеленский