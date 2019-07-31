Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Светов был задержан накануне на выходе из мэрии Москвы, где он вел переговоры о согласовании митинга оппозиции 3 августа. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в акции на Трубной площади 16 июля.

Либертарианская партия выступала организатором митинга 20 июля на проспекте Сахарова. Он был согласован властями Москвы. На акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли более 22 тысяч человек.

3 августа партия намеревалась провести повторную акцию и предложила три возможные площадки для проведения — на Новом Арбате, у здания ФСБ на Лубянке и у мэрии Москвы на Тверской. Все варианты чиновники отклонили, предложив снова провести митинг на проспекте Сахарова. Либертарианская партия отказалась от условий мэрии.

Протестные акции за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму проходят в столице с 14 июля. 27 июля полиция жестко разогнала несогласованный митинг у мэрии Москвы, задержав 1373 человека.

По итогам акций протеста СК возбудил уголовные дела о препятствовании работе избиркомов, применения насилия к полиции и массовых беспорядках. Многие из незарегистрированных кандидатов в депутаты в настоящее время отбывают административные аресты.