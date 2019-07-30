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Как мэрия Москвы (не) согласовывает протестные акции. В одной картинке

Источник: Meduza
Муниципальный депутат Илья Яшин, которого <a href="https://meduza.io/news/2019/07/15/ilyu-yashina-snyali-s-vyborov-v-mosgordumu" target="_blank">отказались регистрировать</a> в качестве кандидата в Мосгордуму, <a href="https://meduza.io/news/2019/07/27/ilya-yashin-ob-yavil-o-provedenii-novoy-protestnoy-aktsii-3-avgusta" target="_blank">анонсировал</a> проведение очередной акции за свободные выборы в Москве 3 августа. Заявку на этот митинг в мэрию <a href="https://www.interfax.ru/moscow/670837" target="_blank">подала</a> Либертарианская партия, указав в качестве места проведения Лубянскую площадь. Власти столицы <a href="https://meduza.io/news/2019/07/29/libertariantsy-reshili-ustroit-miting-v-podderzhku-kandidatov-v-mosgordumu-3-avgusta-na-lubyanke-meriya-moskvy-soglasovala-ego-na-saharova" target="_blank">согласовали</a> акцию — но на проспекте Сахарова. Организаторы <a href="https://www.interfax.ru/moscow/670917" target="_blank">сочли</a> предложение о переносе площадки необоснованным и отказались от него. Они <a href="https://www.interfax.ru/moscow/670917" target="_blank">предложили</a> три альтернативных места для митинга: Площадь свободной России, Триумфальную площадь и улицу Волхонка. Мэрия <a href="https://meduza.io/news/2019/07/30/meriya-moskvy-otkazalas-soglasovat-miting-3-avgusta-na-ploschadkah-predlozhennyh-organizatorami" target="_blank">не согласовала</a> акцию ни на одной из этих площадок. После окончания переговоров с властями один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов <a href="https://twitter.com/goode108/status/1156153478202429440?s=20" target="_blank">был задержан</a>. Мэр Москвы Сергей Собянин <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_tMmk6w3L8A" target="_blank">заявил</a>, что организаторы митинга 3 августа «готовят новую провокацию для горожан».
Муниципальный депутат Илья Яшин, которого отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму, анонсировал проведение очередной акции за свободные выборы в Москве 3 августа. Заявку на этот митинг в мэрию подала Либертарианская партия, указав в качестве места проведения Лубянскую площадь. Власти столицы согласовали акцию — но на проспекте Сахарова. Организаторы сочли предложение о переносе площадки необоснованным и отказались от него. Они предложили три альтернативных места для митинга: Площадь свободной России, Триумфальную площадь и улицу Волхонка. Мэрия не согласовала акцию ни на одной из этих площадок. После окончания переговоров с властями один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов был задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы митинга 3 августа «готовят новую провокацию для горожан».

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»