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Как мэрия Москвы (не) согласовывает протестные акции. В одной картинке
12:17, 30 июля 2019
Источник: Meduza
Муниципальный депутат Илья Яшин, которого
отказались регистрировать
в качестве кандидата в Мосгордуму,
анонсировал
проведение очередной акции за свободные выборы в Москве 3 августа. Заявку на этот митинг в мэрию
подала
Либертарианская партия, указав в качестве места проведения Лубянскую площадь. Власти столицы
согласовали
акцию — но на проспекте Сахарова. Организаторы
сочли
предложение о переносе площадки необоснованным и отказались от него. Они
предложили
три альтернативных места для митинга: Площадь свободной России, Триумфальную площадь и улицу Волхонка. Мэрия
не согласовала
акцию ни на одной из этих площадок. После окончания переговоров с властями один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов
был задержан
. Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил
, что организаторы митинга 3 августа «готовят новую провокацию для горожан».
Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»
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