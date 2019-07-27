Илья Яшин объявил о проведении новой протестной акции 3 августа

Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что следующая акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму пройдет 3 августа, перед рассмотрением жалоб незарегистрированных кандидатов в Центризбиркоме.

Обновление. Примерно через 40 минут после этого заявления Яшин сообщил, что его задержали в районе Трубной площади.

Независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят массовые акции за свободные выборы. Только одна из них была согласована городскими властями — митинг 20 июля на проспекте Сахарова.

Следственный комитет России из-за проведения несогласованных акций возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.