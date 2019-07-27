Полиция бьет людей в центре Москвы. Видео с массовой акции за свободные выборы

Несколько тысяч человек 27 июля вышли на протестную акцию в центре Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Акция не была согласована городскими властями, полиция приступила к задержаниям еще до ее начала. По последним данным, всего задержаны более 600 человек. Полиция применила дубинки и электрошокеры.