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Полиция бьет людей в центре Москвы. Видео с массовой акции за свободные выборы
3 минуты
16:12, 27 июля 2019
Несколько тысяч человек 27 июля вышли на протестную акцию в центре Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Акция не была согласована городскими властями, полиция приступила к задержаниям еще до ее начала. По последним данным, всего задержаны более 600 человек. Полиция применила дубинки и электрошокеры.
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