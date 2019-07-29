Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что мэрия Москвы согласовала проведение 3 августа на проспекте Сахарова митинга против недопуска до выборов кандидатов в Мосгордуму.

Федотов пояснил, что заявку подала Либертарианская партия на прошлой неделе. «Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено », — сказал он.

Член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов сообщил, что акция была назначена не на проспекте Сахарова, а на Лубянке. « Мы не соглашались на Сахарова », — написал он в твиттере, пояснив, что«вернуться на Сахарова после того, что произошло в субботу — невозможно».

Он добавил, что мэрия «предложила переговоры» и они пройдут «в ближайшее время».

О планах провести в субботу, 3 августа, очередную акцию протеста, 27 июля сообщил незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. Он не уточнял, где планируется акция и собираются ли организаторы подавать уведомление о ее проведении. Акция 27 июля была несогласованной и закончилась задержанием более 1300 человек.

Предыдущая согласованная акция в поддержку выдвижения независимых кандидатов прошла на Сахарова 20 июля. Вскоре после этого СК завел уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за предыдущих, несогласованных акций оппозиции.