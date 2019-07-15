Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму. Его обвинили в применении административного ресурса

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Как написал Яшин в своем фейсбуке, в подписях за его выдвижение обнаружили слишком много брака.

По словам Яшина, в избиркоме отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших подлинность своих подписей. Избирателей, которые пришли на заседание избиркома, не пропустили.

Яшин также сообщил, что его обвинили в использовании административного ресурса. «Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео», — написал Яшин.

После заседания избиркома Яшин приехал на Трубную площадь в центре Москвы, где проходила массовая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Он призвал сторонников каждый день выходить на Трубную, а также принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.