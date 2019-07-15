В Москве началась новая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади в центре Москвы началась новая акция, участники которой требуют регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Корреспондент «Медузы» сообщает, что на площади собрались около 1000 человек.

Аналогичная массовая акция прошла в Москве 14 июля. Ее устроили после того, как Мосгоризбирком признал недействительными часть подписей, собранных в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других независимых кандидатов.

Полиция разогнала участников протестов, когда те начали устанавливать палатки около Мосгоризбиркома. Были задержаны 39 человек, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы призывают своих сторонников ежедневно собираться на Трубной площади в 19:00.

На выборах в Мосгордуму, которые запланированы на сентябрь 2019 года, выдвигается целый ряд кандидатов, которые не афишируют своей связи с «Единой Россией» и столичной мэрией. Они идут на выборы как самовыдвиженцы. Такую тактику объясняют тем, что принадлежность к «Единой России» негативно сказывается на популярности кандидатов.