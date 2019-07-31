Муниципальные депутаты подали заявки в мэрию Москвы на серию пикетов на Бульварном кольце 3 августа
Группа муниципальных депутатов подала в мэрию Москвы заявки на проведение отдельных пикетов по всей длине Бульварного кольца в субботу, 3 августа.
Всего депутаты подали заявки на проведение пикетов в 11 местах — от Гоголевского до Чистопрудного бульвара.
Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы. Без силового давления на кандидатов и избирателей.
Либертарианская партия планировала договориться с мэрией Москвы о проведении большого митинга. Переговоры закончились безрезультатно, сразу после их окончания один из лидеров партии Михаил Светов был задержан и позже арестован на 30 суток.
Незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь предложила своим сторонникам 3 августа выйти на прогулку по Бульварному кольцу. Полиция предупредила о недопустимости этой акции.
Кандидаты в Мосгордуму подали в мэрию несколько заявок на проведение митингов 10 и 11 августа.