Прошли сутки с тех пор, как Минобороны сообщило об аварии на подлодке в Баренцевом море. Что стало известно за это время

Атомная подводная лодка БС-136 «Оренбург» на одной из баз Северного флота Лев Федосеев / ТАСС / Scanpix / LETA

Минобороны опубликовало имена и звания 14 погибших офицеров-подводников. Среди них — семь капитанов 1-го ранга, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник. Двое из погибших — Герои России.

Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России

Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России

Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга

Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга

Константин Иванов, капитан 1-го ранга

Денис Опарин, капитан 1-го ранга

Константин Сомов, капитан 1-го ранга

Александр Авдонин, капитан 2-го ранга

Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга

Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга

Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга

Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга

Михаил Дубков, капитан-лейтенант

Александр Васильев, подполковник медицинской службы

В другом сообщении ведомство отмечало, что Дмитрий Соловьев при пожаре спас гражданского специалиста. Когда тот вышел из отсека, где начался пожар, Соловьев задраил за ним люк и вместе с остальными членами экипажа остался в аварийном отсеке «бороться за живучесть корабля».

Есть выжившие, их число неизвестно. Информация о том, что при пожаре на подлодке погибли не все моряки, находившиеся на борту, появилась еще 2 июля. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу подтвердил ее, но не уточнил количество выживших. Он отметил лишь, что один из них — «гражданский представитель промышленности», которого успели эвакуировать. Чем именно гражданский специалист занимался на подлодке, неизвестно. В СМИ информация о числе выживших разнится. «Коммерсант» пишет о пяти пострадавших. Военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок со ссылкой на источники в Минобороны заявил «Медузе», что выживших четверо. Такое же число выживших в эфире телеканала «Россия 24» назвал военный эксперт .

Пожар на борту подлодки мог возникнуть из-за поломки аккумуляторов. Константин Сивков и еще один военный эксперт заявили, что возгорание произошло в отсеке аккумуляторов; в результате, по словам Сивкова, возник «объемный огонь». Forbes также пишет со ссылкой на источники, что причиной аварии могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей. По мнению собеседника «Открытых медиа», речь может идти об утечке водорода из батареи и последовавшем за ней взрыве. Ранее о том, что на подлодке был взрыв газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. Изначально говорилось, что ему сообщили об этом российские власти, но потом директор заявил, что узнал об этом из СМИ. Минобороны опровергало сообщение Reuters.

Погибших моряков предложили похоронить рядом с экипажем на Серафимовском кладбище в Петербурге, заявил местный клуб моряков-подводников, которому ВМФ России поручил подыскать место для захоронения. Окончательное решение примут родственники жертв аварии. Минобороны представит погибших к госнаградам. По информации «Фонтанки», каждого из них удостоят звания Героя России. Минобороны подчеркивало, что пожар на подлодке удалось потушить благодаря самоотверженным действиям экипажа, но не уточняло, что именно сделали подводники. Если версия о неполадках в аккумуляторе верна, то моряки в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием подняли аппарат на поверхность воды и не допустили повреждения атомной установки, считает источник Forbes.

Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки вернуть в строй подлодку, на которой произошел пожар. Оборонное ведомство до сих пор не уточнило тип пострадавшего аппарата. По неофициальным данным, это была либо атомная подводная станция «Лошарик» (АС-12), либо подводная лодка, которая является носителем такой станции — БС-64 «Подмосковье» или БС-136 «Оренбург».

Ольга Корелина