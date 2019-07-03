Шойгу распорядился в кратчайшие сроки вернуть в строй подлодку, на которой произошел пожар

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил как можно скорее вернуть в строй глубоководный аппарат, на борту которого в результате пожара погибли 14 человек. Такую задачу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, Шойгу поставил перед командованием флота во время совещания в Североморске.

Также Шойгу провел в Североморске отдельную встречу с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата, говорится в сообщении.

Минобороны 2 июля сообщило о гибели 14 подводников в результате пожара, произошедшего накануне на борту глубоководного аппарата. Тип аппарата и имена погибших оборонное ведомство пока официально не объявило.

По неофициальным данным, пожар произошел на сверхсекретной атомной глубоководной станции «Калитка» (АС-12, неофициальное название «Лошарик»).